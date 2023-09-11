Во всех регионах России, где прошли выборы губернаторов, лидируют действующие руководители. Большинство из них — единороссы
Кандидаты от «Единой России» выиграли губернаторские выборы в 13 регионах России, следует из предварительных итогов голосования, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии России.
Так, действующий мэр Москвы Сергей Собянин победил на выборах главы города, набрав 76,39% голосов избирателей после обработки всех протоколов. Действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев набрал 83,68% голосов.
Действующие губернаторы или исполняющие обязанности глав регионов, выдвигавшиеся от «Единой России» победили еще в 11 субъектах РФ:
- в Приморском крае — Олег Кожемяко (72,78%);
- в Амурской области — Василий Орлов (82,38%);
- в Магаданской области — Сергей Носов (72,39%);
- на Чукотке — Владислав Кузнецов (72,34%);
- в Нижегородской области — Глеб Никитин (82,82%);
- в Алтайском крае — Виктор Томенко (76,16%);
- в Омской области — Виталий Хоценко (76,33%);
- в Псковской области — Михаил Ведерников (86,3%);
- в Новосибирской области — Андрей Травников (75,72%);
- в Кемеровской области - Сергей Цивилев (85,24%);
- в Воронежской области - Александр Гусев (76,83%).
В Хакасии и Орловской области победу одержали действующие губернаторы, но представляющие партию КПРФ: Валентин Коновалов (63,14%) и Андрей Клычков (82,09%).
Еще в шести регионах, где завершается подсчет голосов, также лидируют кандидаты-единороссы и действующие руководители. В Якутии лидирует действующий глава региона Айсен Николаев (75,77%). В Красноярском крае большинство голосов набирает Михаил Костюков (70,21%). В Ивановской области лидирует Станислав Воскресенский (82,49%), в Самарской области — Дмитрий Азаров (83,83%), в Смоленской области — Василий Анохин (86,62%), в Тюменской области — Александр Моор (78,77%).
Всего выборы глав регионов проходили в 21 регионе России.
Кроме того, в ходе «выборов» депутатов местных «парламентов» на аннексированных Россией территориях Украины «Единая Россия» получила большинство голосов, заявил глава центрального исполнительного комитета партии Александр Сидякин. Партия набрала от почти 75% до 83% голосов.
С 8 по 10 сентября в России и на аннексированных РФ территориях Украины — в аннексированных ДНР и ЛНР, частях Херсонской и Запорожской областей, Крыму и Севастополе — прошли более четырех тысяч избирательных кампаний различного уровня.
Результаты выборов на аннексированных территориях Украина, США и другие страны мира признавать не собираются.