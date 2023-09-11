Кандидаты от «Единой России» выиграли губернаторские выборы в 13 регионах России, следует из предварительных итогов голосования, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии России.

Так, действующий мэр Москвы Сергей Собянин победил на выборах главы города, набрав 76,39% голосов избирателей после обработки всех протоколов. Действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев набрал 83,68% голосов.

Действующие губернаторы или исполняющие обязанности глав регионов, выдвигавшиеся от «Единой России» победили еще в 11 субъектах РФ:

в Приморском крае — Олег Кожемяко (72,78%);

в Амурской области — Василий Орлов (82,38%);

в Магаданской области — Сергей Носов (72,39%);

на Чукотке — Владислав Кузнецов (72,34%);

в Нижегородской области — Глеб Никитин (82,82%);

в Алтайском крае — Виктор Томенко (76,16%);

в Омской области — Виталий Хоценко (76,33%);

в Псковской области — Михаил Ведерников (86,3%);

в Новосибирской области — Андрей Травников (75,72%);

в Кемеровской области - Сергей Цивилев (85,24%);

в Воронежской области - Александр Гусев (76,83%).

В Хакасии и Орловской области победу одержали действующие губернаторы, но представляющие партию КПРФ: Валентин Коновалов (63,14%) и Андрей Клычков (82,09%).

Еще в шести регионах, где завершается подсчет голосов, также лидируют кандидаты-единороссы и действующие руководители. В Якутии лидирует действующий глава региона Айсен Николаев (75,77%). В Красноярском крае большинство голосов набирает Михаил Костюков (70,21%). В Ивановской области лидирует Станислав Воскресенский (82,49%), в Самарской области — Дмитрий Азаров (83,83%), в Смоленской области — Василий Анохин (86,62%), в Тюменской области — Александр Моор (78,77%).

Всего выборы глав регионов проходили в 21 регионе России.

Кроме того, в ходе «выборов» депутатов местных «парламентов» на аннексированных Россией территориях Украины «Единая Россия» получила большинство голосов, заявил глава центрального исполнительного комитета партии Александр Сидякин. Партия набрала от почти 75% до 83% голосов.

С 8 по 10 сентября в России и на аннексированных РФ территориях Украины — в аннексированных ДНР и ЛНР, частях Херсонской и Запорожской областей, Крыму и Севастополе — прошли более четырех тысяч избирательных кампаний различного уровня.

Результаты выборов на аннексированных территориях Украина, США и другие страны мира признавать не собираются.

О выборах

В России и на аннексированных территориях — в условиях предельного контроля со стороны властей — начались выборы глав регионов и депутатов Но даже в этих условиях не все предсказуемо

О выборах

В России и на аннексированных территориях — в условиях предельного контроля со стороны властей — начались выборы глав регионов и депутатов Но даже в этих условиях не все предсказуемо