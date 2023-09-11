В Ростовской области подросток пришел в школу с ножом и ранил четверых человек

В хуторе Красный Десант Ростовской области 15-летний ученик 9 класса пришел с ножом в школу и ранил троих сотрудников учреждения и родственника одного из учеников, сообщил глава региона Василий Голубев.

Школьники не пострадали. Нападавший задержан. Как утверждает губернатор, подросток «страдает психическим заболеванием». Пострадавшие получили легкие ранения, им оказывают помощь.

По данным Baza, девятиклассник Григорий Б. пришел в школу в маске и ранил вахтера, учительницу, а также дедушку первоклассницы — он получил пять ножевых ранений. Вахтер пыталась нажать тревожную кнопку, но та не сработала. Нападавшего задержали родители школьников.

После нападения, сообщает Baza, у девятиклассника произошел приступ эпилепсии. Утверждается, что подросток собирался напасть на учительницу обществоведения из-за оценок.

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