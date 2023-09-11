У Илона Маска и Граймс родился третий ребенок. Его зовут Тау Техно Механикус

Бизнесмен Илон Маск и певица Граймс вновь стали родителями. О рождении третьего совместного ребенка пары стало известно 10 сентября.

В аккаунте Pop Base в соцсети X (бывший Twitter, принадлежит Маску, — прим. «Медузы») сообщили, что ребенок получил имя Техно Механикус. Маск эту информацию подтвердил, ответив постом такого содержания: «Тау Техно Механикус. Окружность/диаметр».

Ни Граймс, ни Маск не объявляли, что ждут ребенка. У пары есть еще двое совместных детей — мальчик (родился в мае 2020 года) и девочка (родилась в декабре 2021 года). Их зовут X Æ A-Xii (читается «Экс Эш Эй-Твелв») и Экса Дарк Сидерель. По крайней мере, именно так их назвали после рождения. Граймс говорила в одном из интервью, что дочь зовут просто Y (читается как «Вай», созвучно английскому Why? — «Почему?»).

У Маска еще пятеро детей от первого брака с Джастин Уилсон — это двойняшки Гриффин и Ксавье (родились в 2004 году) и тройняшки Дэмиан, Сэксон и Кай (родились в 2006 году). Первенец Маска и Уилсон — сын Невада, родившийся в 2002 году, умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти.

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