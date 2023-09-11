Президент Бразилии обещал не арестовывать Путина по международному ордеру. А потом отозвал эти гарантии

Президент Бразилии Лула да Силва отказался от своих заверений, что российского президента Владимира Путина не арестуют по ордеру Международного уголовного суда (МУС) в случае его визита в страну, сообщает Bloomberg.

«Если Путин решит поехать в Бразилию, то это суды будут решать, будет ли он арестован, а не я», — заявил Лула да Силва на пресс-конференции в Нью-Дели.

Накануне президент Бразилии уверял, что Путина не арестуют, если он приедет на саммит G20 в Рио-де-Жанейро. «Если я буду президентом и если он [Путин] приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют», — заявил тогда Лула да Силва.

На пресс-конференции бразильский президент также уточнил, что намерен изучить вопрос членства своей страны в МУС. В частности, он пообещал выяснить, почему Бразилия ратифицировала Римский статут, учреждающий МУС, а США, Россия и Индия — нет.

«Посмотрим, что произойдет до ноября 2024 года, когда состоится саммит G20 в Бразилии. Надеюсь, к тому времени война [в Украине] закончится, и все вернется в норму», — заключил Лула да Силва.

17 марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

В июле стало известно, что Владимир Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС, и примет участие в мероприятии в формате видеосвязи. Об этом Россию просили сами власти Южно-Африканской республики, поскольку ЮАР ратифицировала Римский статут об учреждении МУС.

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