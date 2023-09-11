Глава ВТБ предложил ограничить рублевые переводы за рубеж суммой в 100 миллионов рублей в месяц

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что для поддержки российской валюты нужно ограничить рублевые переводы за рубеж.

«Просто надо понимать, что мы живем не в мирное время. Нужны какие-то дополнительные действия [для поддержки рубля] к тому, что мы привыкли делать», — сказал Костин.

Сейчас, напомнил он, установлены ограничения на переводы в иностранной валюте. «А по рублям — переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть, например», — заявил он.

Для рублевых переводов глава ВТБ предлагает установить порог в 100 миллионов рублей в месяц. При нынешнем курсе рубля это сопоставимо с ограничениями на переводы валюте — до 1 миллиона долларов (или эквивалент этой суммы в другой валюте) в месяц.

Костин уточнил, что не знает, как на это предложение смотрит Центральный банк, но добавил, что ЦБ может его рассматривать «наряду с другими опциями».

РБК направил запрос в Банк России, ответ на который на момент публикации получен не был.

Банк России ввел ограничения на валютные переводы в марте 2022 года, когда на фоне полномасштабного вторжения войск РФ в Украину курс российского рубля начал резко снижаться. Первоначально действовали ограничения в 5000 долларов (или эквивалент этой суммы в другой валюте) в месяц. Затем ограничения постепенно смягчились — до 1 миллиона долларов (или эквивалент этой суммы в другой валюте) в месяц. Полностью снимать валютные ограничения ЦБ как минимум в ближайшей перспективе не планирует.

Что и почему происходит с российским рублем

Миллиарды рупий, принадлежащие России, застряли на счетах в Индии. Согласно популярной версии, это одна из главных причин обвала рубля Это правда? А почему нельзя забрать оттуда российские деньги?

Что и почему происходит с российским рублем

Миллиарды рупий, принадлежащие России, застряли на счетах в Индии. Согласно популярной версии, это одна из главных причин обвала рубля Это правда? А почему нельзя забрать оттуда российские деньги?