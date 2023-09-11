Армения начала совместные военные учения с США

Армения начала совместные учения Eagle Partner 2023 с миротворческими силами США, сообщает AFP со ссылкой на представителя командования Армии США в Европе и Африке.

По словам источника агентства, церемония открытия прошла в учебном центре «Зар» миротворческой бригады Минобороны Армении. В учениях принимают участие 85 американских и 175 армянских военных.

Согласно Минобороны Армении, целью этих учений является «повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях», а также «обмен передовым опытом в управленческой и тактической коммуникации». Учения продлятся до 20 сентября.

Минобороны Армении объявило о совместных учениях с США 6 сентября 2023 года. Через два дня в российский МИД был вызван посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян. Ему было «сделано жесткое представление» в связи с «серией недружественных шагов» Армении, а именно: запуском процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда, поездки в Киев жены премьер-министра Армении Анны Акопян с передачей гуманитарной помощи «киевскому нацистскому режиму», а также проведением на территории Армении военных учений с США.

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