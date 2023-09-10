В ЦИК РФ заявили, что дроны разрушили один из избирательных участков в аннексированной части Запорожской области

В ночь на 10 сентября один из избирательных участков в аннексированной части Запорожской области был разрушен в результате атаки беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя ЦИК России Николая Булаева.

По словам Булаева, избирательный участок был разрушен в районе двух часов ночи. Где именно, он не уточнил. «Никого из членов комиссии там не было. Понятно, что это цель запугать людей, чтобы они не вышли на работу», — заявил представитель ЦИК.

Также Булаев заявил, что в аннексированной части Херсонской области в городе Геническе «каждый день по несколько раз объявляется ракетная атака и избирательные комиссии эвакуируются из своего основного помещения в другое подвальное помещение».

С 8 по 10 сентября в России и на аннексированных территориях Украины проходят выборные кампании различного уровня. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях выбирают депутатов местных «парламентов».

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