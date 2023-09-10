ЦИК опубликовал первые результаты голосования на выборах в Якутии за 23 минуты до закрытия участков. В произошедшем обвинили системного администратора

Российский информагентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на ЦИК опубликовали данные о первых результатах голосования на выборах главы Якутии за 23 минуты до закрытия избирательных участков в большинстве городов региона, обратил внимание телеграм-канал «Выборы, всем ЦЫК».

В сообщении РИА Новости, размещенном в телеграм-канале агентства в 13:37 по московскому времени (19:37 по якутскому), говорилось, что действующий глава региона Айсен Николаев («Единая Россия») лидирует с 59,29% после обработки 0,37% бюллетеней.

«Скорее всего, мы стали свидетелями публикации планируемого результата, под который должны подгоняться остальные данные», — предположил тогда телеграм-канал.

В ЦИК произошедшее объяснили «ошибкой сисадмина», который при вводе данных по уже закрытым участкам раньше времени опубликовал результаты: «Здесь просто была ошибка системного администратора, он ошибочно нажал кнопку „разместить“. Преждевременно отобразились результаты, но искажений никаких не было. Результаты корректно отобразились», — заявили изданию «Подъем» в ЦИК.

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