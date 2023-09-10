Financial Times: в Турции вырос уровень киберпреступности из-за российских программистов, приехавших в страну после начала мобилизации в РФ

В Турции вырос уровень киберпреступности из-за наплыва хакеров-мигрантов —российских программистов, уехавших из России после начала мобилизации, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в турецкой полиции и специалистов в сфере кибербезопасности.

По словам собеседников издания, первоначально хакеры-мигранты занимались мелким онлайн-мошенничеством, объединяясь с местными хакерами для продажи на европейском рынке украденных данных и легализации доходов.

Однако недавно турецкая полиция решила начать расследование, поскольку российские и местные хакеры начали формировать группировки, в которых использовали сильные стороны друг друга.

Так, специалист по кибербезопасности, пожелавший сохранить анонимность, рассказал газете, что проник в группу в телеграме, в которой россияне обучали своих турецких коллег работе с крупными массивами данных, а те через свои контакты в Западной Европе обеспечивали выгодные сделки.

В других подобных чатах, утверждает источник, хакеры обсуждали способы конвертации украденной криптовалюты в турецкую лиру и способы покупки недвижимости для получения гражданства Турции.

«Среди них нет выдающихся хакеров, но они очень продуктивные, и они научились очень хорошо автоматизировать процессы — их производительность стремительно растет», — заключил собеседник издания.

По данным источников газеты, хакеры собирают данные с помощью вредоносной программы Redline, которая, по всей видимости, обходит защиту большинства антивирусов, пишет FT. Основаная особенность Redline заключается в сборе cookie-файлов — фрагментов кода, позволяющих идентифицировать пользователя.

В свою очередь специалист по информационной безопасности Ошер Ассор из Auren Cyber Israel отметил, что хакеры регулярно выкладывают в специализированных группах в телеграме новые пакеты данных, собранные за последние несколько часов, что делает их еще более ценными.

Мобилизация в России началась в конце сентября 2022 года и, согласно заявлениям российских властей, закончилась в начале ноября. За время мобилизации многие россияне уехали из страны. Точных данных о числе уехавших нет, но предполагается, что речь идет о десятках или сотнях тысяч человек.

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