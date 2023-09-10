Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек

В результате землетрясения в Марокко погибли больше двух тысяч человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой министерство внутренних дел страны.

По данным ведомства, в результате землетрясения погибли 2012 человек, еще 2059 человек получили ранения, 1404 человека находятся в критическом состоянии.

Associated Press пишет, что число жертв, вероятно, еще больше, однако спасатели пока не добрались до отдаленных районов, пострадавших от землетрясения.

В ночь на 9 сентября в центральной части Марокко произошло землетрясение, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 6,8 до 7,2. По данным министерства внутренних дел страны, землетрясение затронуло несколько провинций, в том числе Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азилал, Шихауа и Тарудант. В Марракеше, ближайшем к эпицентру крупном городе, из-за землетрясения обрушились жилые дома и другие здания, в том числе в Старом городе, входящем в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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