В Марокко произошло землетрясение магнитудой 7,2. Погибли более 800 человек

Женщина рядом со своим разрушенным домом в Марракеше. 9 сентября 2023 года Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA

По последним данным, по меньшей мере 820 человека погибли и 672 человека пострадали в результате землетрясения, произошедшего в горах Высокого Атласа в центральной части Марокко в ночь на 9 сентября, сообщает Associated Press. Многие люди погибли в труднодоступных горных районах, рассказал агентству местный чиновник.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в горном районе в 80 километрах от Марракеша, сообщил Национальный геофизический институт Марокко. Геологическая служба США в свою очередь оценила магнитуду землетрясения в 6,8 и сообщила, что толчки произошли на относительно небольшой глубине — 18,5 километра. По данным министерства внутренних дел, землетрясение затронуло провинции Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азилал, Шихауа и Тарудант.

Марракеш после землетрясения. 9 сентября 2023 года Al Maghribi Al Youm / Reuters / Scanpix / LETA

Марракеш Al Oula TV / Reuters / Scanpix / LETA

Поврежденное здание в Марракеше. 9сентября 2023 года AFP / Scanpix / LETA

Из-за землетрясения обрушились жилые дома и другие здания в Марракеше, ближайшем к эпицентру землетрясения крупном городе. Жители сообщили, что в старом городе, входящем в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушились дома. По местному ТВ показали, что повреждена мечеть, разбиты автомобили. Спасательные службы продолжают разбирать завалы.

В районах, затронутых землетрясением, возникли проблемы с мобильной связью и электроэнергией.

О готовности оказать помощь Марокко объявили власти Индии и Евросоюза.

Жители Марракеша на улице после землетрясения в Марокко. 9 сентября 2023 года Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA

Жители укрылись на площади в Марракеше после землетрясения Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA