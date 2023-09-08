Глава МИД: Эстония первой в ЕС узаконит изъятие российских активов, попавших под санкции, для восстановления Украины

Эстония планирует стать первой страной Евросоюза, которая легализует изъятие попавших под санкции российских активов для финансирования восстановления Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Bloomberg.

Министр объявил, что эстонское правительство в течение двух недель одобрит соответствующий законопроект, после чего он поступит на рассмотрение в парламент.

«Это действительно ударит по олигархам, это действительно ударит по российскому государству», — сказал он.

Bloomberg отмечает, что инициатива эстонских властей может коснуться активов стоимость около 35 миллионов евро, принадлежащих российским предприятиям в Эстонии. По словам главы МИД, работа над планом изъятия активов осложнялась действующими в стране гарантиями частной собственности.

Цахкна добавил, что конфискация активов повлечет за собой ответные судебные иски со стороны России.

В конце июня Bloomberg писал, что рабочая группа Евросоюза, которая изучает возможность использования замороженных активов Центробанка России, не нашла законного основания для конфискации этих активов. В связи с этим группа сосредоточилась на изучении других вариантов временного использовании российских активов. Один из них предусматривает реинвестирование этих средств с целью получения прибыли, которую потом можно будет направить на восстановление Украины. Однако этот вариант, по мнению рабочей группы, имеет «существенные юридические препятствия».

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой 7 сентября говорил, что часть активов «российских олигархов», попавших под санкции, будет направлена на поддержку украинских военных ветеранов. О какой сумме идет речь и чьих активов это коснется, Блинке не уточнил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают подобные действия «незаконными актами».