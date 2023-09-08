BMW решила больше не продавать подписку на подогрев сидений

Немецкий производитель автомобилей BMW отменил услугу подписки на подогрев сидений. Об этом в интервью британскому журналу Autocar рассказал член совета директоров BMW по продажам и маркетингу Питер Нота.

Подписка на подогрев сидений стоила 18 долларов в месяц (180 долларов в год или 415 долларов за неограниченный доступ). Суть подписки состояла в том, что у нового автомобиля BMW уже есть все необходимые компоненты для подогрева сидений, но для разблокировки этой функции необходимо было купить подписку.

По его словам Ноты, в компании обнаружили, что популярность подписки оказалась незначительной.

«Мы думали, что предоставим клиенту дополнительную услугу, предложив возможность активировать ее позже, но уровень одобрения пользователями оказался не так высок. Люди чувствуют, что заплатили дважды, что на самом деле не так, но я всегда говорю, что восприятие — это реальность. Вот почему мы это прекратили», — рассказал он.

Впервые BMW анонсировала функцию подписки на подогрев сидений, как и некоторых других платных сервисов, в 2020 году, напоминает Forbes. Подписка стала доступна в 2022 году, в частности, клиентам в Южной Корее и еще нескольких странах.