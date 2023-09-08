Апельсины в России второй месяц подряд дорожают больше чем на 20%. ЦБ объяснял это ослаблением рубля

В августе 2023 года потребительские цены на апельсины в России увеличились на 21% за месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Это максимальный прирост относительно предыдущего месяца среди всех позиций, отслеживаемых Росстатом, в том числе среди непродовольственных товаров и услуг.

Апельсины второй месяц подряд дорожают темпами выше 20% к предыдущему месяцу. В июле к июню рост цен на апельсины составил 22,6%, что также превысило рост стоимости по любой другой позиции.

РБК отмечает, что такого двухмесячного скачка средней стоимости апельсинов в России не было с 2002 года (до этого у Росстата не было в открытом доступе ценовой статистики — прим. «Медузы»). Сопоставимый рост цен на апельсины фиксировался в стране в июле 2007 года (21,3%), но только в течение одного месяца. Чаще всего апельсины дорожают в осенний период, но даже тогда таких показателей как нынешним летом не фиксировалось, пишет издание.

По итогам августа 2023 года апельсины подорожали на 71% к тому же месяцу прошлого года.

Другие фрукты в августа нынешнего года так не дорожали: бананы подорожали на 3,6% за месяц, груши — на 1,5%, яблоки — на 1,3%.

Банк России в августе сообщал, что в условиях ослабления рубля в июле подорожали импортные фрукты. «Это привело к ускорению годового роста цен на апельсины, бананы, груши, а также к удорожанию яблок и винограда в годовом выражении после их удешевления месяцем ранее», — говорилось в сообщении ЦБ.

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