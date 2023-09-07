Роскомнадзор за полгода заблокировал 885 тысяч сайтов

В первом полугодии 2023 года в России по требованию Роскомнадзора были заблокированы или удалены более 885 тысяч сайтов, содержащих запрещенную законодательством информацию.

Это на 85% больше, чем за аналогичный период 2022 года, рассказали «Коммерсанту» в ведомстве.

Число отдельных материалов, заблокированных или удаленных РКН в сети, выросло до 1,1 миллиона, что на 10% больше, чем за весь 2022 год.

Роскомнадзор с 2012 года ведет реестр запрещенных сайтов, куда по требованию Генпрокуратуры РФ и прочих ведомств добавляет ресурсы, содержащие информацию экстремистского характера, порнографию, сведения о суицидах и наркотиках. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину к основаниям для блокировок сайтов добавилось распространение недостоверной или порочащей информации о российской армии. В июне РКН отчитывался, что с 24 февраля 2022 года заблокировал 206 тысяч ресурсов с «фейками» про , «дискредитацией» армии РФ и призывами к несанкционированным акциям.

Вне реестра запрещенных сайтов Роскомнадзор занимается блокировкой подключений к сервисам VPN и узлам сети Tor по закону о «суверенном интернете». Министерство цифрового развития РФ также предложило наделить РКН правом блокировать ресурсы с информацией о способах обхода блокировок в России.

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