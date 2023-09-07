Под Выборгом грузовик врезался в группу велосипедистов. Два человека погибли, девять ранены

Под Выборгом на 60-м километре трассы «Скандинавия» грузовой автомобиль врезался в группу велосипедистов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы Ленинградской области.

По предварительным данным, заявили источники агентства, погибли два человека, еще девять госпитализированы с травмами разной степени тяжести. «Фонтанка», в свою очередь, со ссылкой на ГУ МВД по региону также сообщает о двоих погибших, но травмы, по данным этого издания, получили восемь человек.

Сообщается, что в колонне велосипедистов были подростки. «Подъем» пишет, что у велосипедистов был автомобиль сопровождения, не уточняя подробностей.