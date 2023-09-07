British American Tobacco (производит сигареты Kent, Lucky Strike и «Ява») объявила о продаже бизнеса в России и Беларуси

Одна из крупнейших в мире компаний — производителей табачных изделий British American Tobacco (BAT) объявила о сделке по продаже своего бизнеса в России и Беларуси.

Покупателем активов, говорится в заявлении BAT, станет концорциум во главе с топ-менеджментом BAT Russia.

Закрыть сделку, сумма которой не раскрывается, BAT рассчитывает в течение следующего месяца. Одно из условий сделки — сохранение действующих в настоящий момент условий для сотрудников компаний в течение двух лет.

После завершения сделки BAT «больше не будет присутствовать в России и Беларуси и не будет получать никакой финансовой прибыли от продолжающихся продаж на этих рынках».

В России у British American Tobacco есть фабрика «БАТ-СПб» в Санкт-Петербурге. В «БАТ Россия» также входит «Международные услуги по маркетингу табака» — компания занимается маркетингом и продажами, пишет «Коммерсант».

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину о планах уйти с российского рынка или прекратить инвестиции в производство в РФ объявили и другие крупные производители табачных изделий Imperial Brands (марки Davidoff, West, «Максим»), Philip Morris (марки Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M) и Japan Tobacco (бренды Winston, Camel, LD).

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