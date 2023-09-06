В Тихом океане акулы потопили катамаран кругосветной экспедиции с россиянами на борту

В Тихом океане акулы потопили катамаран «Рашн Оушн Уэй — Тион», совершавший кругосветную экспедицию, говорится на сайте проекта «По пути русских кругосветных мореплавателей». На борту находились три человека, они не пострадали.

Первое нападение акул произошло 4 сентября, тогда повреждения получил задний левый баллон катамарана, после чего он полностью погрузился в воду.

Руководитель берегового штаба экспедиции Юлия Калюжная в разговоре с РИА Новости предположила, что акулы могли принять баллон катамарана за «какое-то млекопитающее и поэтому атаковали».

«Это акулы куки-каттеры, их достаточно много в Коралловом море, они живут там, где рифы. О них немного написано, и не было ранее таких прецедентов, потому что никто на таком виде судна, именно на баллонах надувных, не плавал в этой акватории. Они первые, кто с этим столкнулся», — заявила собеседница агентства.

За следующие сутки катамаран смог пройти около ста миль, однако вечером 5 сентября судно вновь атаковали акулы, повредив правый баллон. В результате катамаран начал тонуть, а экипаж подал сигнал SOS. Через 45 минут участников экспедиции подобрал сухогруз «Дугон Эйс».

Сейчас команда направляется в австралийский город Брисбен. В Австралию в скором времени также вылетит Калюжная, чтобы найти новое судно для продолжения экспедиции.

Кругосветная экспедиция, осуществляемая в рамках проекта «По пути русских кругосветных мореплавателей», началась в июле 2021 года. Основными членами экспедиции являются Евгений Ковалевский и Станислав Березкин. РИА Новости пишет, что экипажу приходилось чинить тримаран практически на каждой остановке.

Во второй половине марта 2023 года у тримарана в Тихом океане сломалось рулевое управление. Команду подобрал сухогруз «Союнион» с украинско-филиппинским экипажем. На этом судне члены экспедиции добрались до Чили. Капитан сухогруза согласился взять тримаран на буксир, но по пути он отвязался и затонул.

После этого Ковалевский и Березкин отправились на остров Пасхи. Экспедицию было решено продолжить на катамаране россиянина Дмитрия Трубицина. После модернизации судно получило название «Рашн Оушн Уэй — Тион».

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