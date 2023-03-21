Российский тримаран, совершавший кругосветное плавание, потерпел крушение в Тихом океане. На помощь россиянам пришли украинские моряки

Экипаж Russian Ocean Way, февраль 2023 года Телеграм-канал «Russian Ocean Way. Кругосветка на тримаране»

Украинские моряки спасли экипаж российского тримарана Russian Ocean Way, который совершал кругосветное плавание и потерпел крушение в Тихом океане. Историю спасения судна рассказало издание «Сибирь. Реалии».

Россияне вышли в плавание в июле 2021 года из Кронштадта и с тех пор прошли более 13 тысяч морских миль, в том числе вдоль берегов 13 государств.

В конце февраля 2023 года тримаран вышел из чилийского порта Талькауано, а в середине марта россияне попали в шторм, после которого обнаружили серьезную поломку рулевого механизма. Когда стало ясно, что неисправность не удастся исправить своими силами, экипаж подал сигнал бедствия, на который откликнулся сухогруз Sounion с украинско-филиппинским экипажем.

Поиски тримарана заняли пять часов. Подъем россиян на борт балкера занял еще несколько часов из-за сильной волны. «Тримаран подбрасывало [на волне] метра на три. Для того, чтобы попасть на трап, сброшенный с палубы, надо было ждать, когда тримаран поднесет к борту. Времени, чтобы ухватиться за трап и вскочить на него — меньше секунды, потом борт сухогруза летит вверх, а тримаран проваливается вниз и отскакивает в море», — рассказал капитан российского судна Станислав Березкин.

Когда экипаж Russian Ocean Way оказался на борту балкера, Sounion взял российское судно на буксир. Тогда же россияне узнали, что их спасли украинцы.

«Я почувствовал, что нахожусь там, где нет рас и национальностей, где тебе помогут независимо от того, на каком языке ты говоришь, какой у тебя цвет кожи и разрез глаз. В море все мы на одном расстоянии от Бога — на расстоянии вытянутой руки», — сказал журналистам Березкин.

По его словам, он старается не обсуждать войну, которую Россия начала против Украины, в разговорах с украинским экипажем. Капитан Sounion рассказал, что он родом из Мариуполя, но после начала полномасштабной войны, когда российские военные взяли город в осаду, был вынужден уехать от бомбежек в Киев. «Больше мы никого ни о чем не спрашивали. Плохая это тема», — пояснил Березкин. Капитан Sounion попросил журналистов не указывать в статье свое имя.