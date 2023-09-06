Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений

Средняя температура воздуха в мире летом 2023 года достигла 16,77 градуса, что на 0,66 градуса выше нормы. Таким образом лето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений, сообщила европейская Служба по контролю за изменением климата «Коперник».

Август 2023-го оказался самым жарким августом за всю историю наблюдений, превысив предыдущий рекорд на 0,31 градуса. При этом самым жарким месяцем этого года стал июль.

Помимо этого, ученые зафиксировали аномально высокие температуры в океанах, где усредненная температура поверхности воды достигла рекордных 20,98 градуса.

Повышение температуры отразилось и на количестве осадков. Так, на территориях Западной Европы, большей части США, Азии, Чили, Бразилии, Турции и северо-западной части Австралии осадки значительно превысили норму. В Скандинавских странах, Центральной Европе, некоторых странах Азии, Канаде, на юге США и на значительной части Южной Америки лето выдалось необычайно засушливым, что, в свою очередь, привело к масштабным лесным пожарам в некоторых регионах.

По словам замдиректора службы Саманты Берджесс, в настоящий момент 2023 год можно считать вторым самым жарким годом в истории наблюдений — он отстает от самого жаркого 2016-го всего на 0,01 градуса, но до окончания 2023 года осталось еще четыре месяца.