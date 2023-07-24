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Родос — один из красивейших островов Греции. Там неделю продолжаются лесные пожары
Власти страны проводят крупнейшую операцию по эвакуации жителей
1 минута
16:45, 24 июля 2023
На острове Родос — одном из красивейших в Греции — неделю продолжаются лесные пожары. Эвакуированы не менее 19 тысяч местных жителей и туристов. Власти
называют
это крупнейшей операцией по эвакуации людей в истории страны. На Родосе, как и в остальной Греции, установилась очень жаркая погода. Температура воздуха — больше 30 градусов по Цельсию. На Родосе сильная жара сопровождается сильным ветром, который способствует распространению пожаров.
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