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Родос — один из красивейших островов Греции. Там неделю продолжаются лесные пожары Власти страны проводят крупнейшую операцию по эвакуации жителей

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На острове Родос — одном из красивейших в Греции — неделю продолжаются лесные пожары. Эвакуированы не менее 19 тысяч местных жителей и туристов. Власти называют это крупнейшей операцией по эвакуации людей в истории страны. На Родосе, как и в остальной Греции, установилась очень жаркая погода. Температура воздуха — больше 30 градусов по Цельсию. На Родосе сильная жара сопровождается сильным ветром, который способствует распространению пожаров.