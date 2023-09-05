В телеграм-каналах появился «приказ» Шойгу о мобилизации 200 тысяч человек. Региональные власти назвали его фейком. В Госдуме заявили, что сейчас мобилизация не нужна

В телеграм-каналах распространился документ, якобы подписанный министром обороны России Сергеем Шойгу о проведении новой мобилизации. На это обратил внимание телеграм-канал SOTA, который отметил, что «приказ» рапространяют украинские СМИ и телеграм-каналы.

Фотографию «документа» опубликовало, в частности, украинское издание УНИАН в своем телеграм-канале. В нем говорится о планах организовать призыв по мобилизации 200 тысяч человек.

Региональные власти назвали «приказ» фейком. В телеграм-канале правительства Бурятии заявили, что информация о мобилизации «ложная», а документ — «сфабрикованный». Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров заявил, что такого приказа нет и «быть не может».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также назвал «приказ» фейком. По его словам, через связанные с Украиной телеграм-каналы запустили «фейковый приказ» о мобилизации. Он заявил, что «распространяемая информация не имеет ничего общего с реальностью».

В комментарии ТАСС он добавил, что необходимости в проведении дополнительной мобилизации в России на сегодняшний день нет.

«Сегодня необходимости нет, сегодня идет активный набор на контракт. И все задачи выполняются в рамках этого набора», — сказал Картаполов, напомнив, что действующий указ президента России о «частичной» мобилизации продолжает действовать, поэтому в случае необходимости ее проведения принятия других документов не требуется.

Мобилизация в России началась в конце сентября 2022 года и, согласно заявлениям российских властей, закончилась в начале ноября. Но президент РФ Владимир Путин не подписывал указ о ее завершении. В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что некоторые положения указа продолжают действовать, поскольку мобилизация «включает [в себя] и другие мероприятия».

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