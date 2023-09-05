Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, кратко рассказал сопровождающим его журналистам об итогах визита, пишет турецкое издание Milliyet.

В частности, говоря о продолжающейся войне в Украине Эрдоган заявил, что в данный момент нет «никаких перспектив достижения мира на горизонте». Турция, подчеркнул он, с самого первого дня выступала за мир, диалог и дипломатию.

«Мы упорно трудились, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие. Вместо того чтобы усугублять проблему и подливать масла в огонь, мы попытались добиться того, чтобы обе стороны встретились на общей почве. К сожалению, война, которая продолжается уже полтора года, все еще продолжается», — сказал Эрдоган, добавив, что Турция будет продолжать дипломатические усилия.

Мы надеемся, что эта война, которая нанесла ущерб нашим двум соседям и нашему региону, закончится справедливым и прочным миром на основе международного права.

Эрдоган также прокомментировал возможность возобновления зерновой сделки, которая, как предполагается, была основной темой переговоров президентов РФ и Турции. Эрдоган рассказал, что генеральный секретарь ООН предложил механизм посредничества для участия РФ в зерновой сделке без прямого подключения к SWIFT. Также ООН, по словам президента Турции, работает над устранением препятствий в страховании российских судов, возникших из-за санкций. Во время Генассамблеи ООН, добавил Эрдоган, он намерен продолжить обсуждение зерновой сделки с генсеком Антониу Гутерришем.

Переговоры Эрдогана и Путина состоялись в Сочи 4 сентября. Главной темой была зерновая сделка. После встречи президентов было объявлено, что договориться о возобновлении вывоза украинского зерна из заблокированных черноморских портов не удалось.

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