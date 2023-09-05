«Эксмо» получило контроль над издательством Individuum

Издательская группа «Эксмо» приобрела у совладельца сети «Читай-город—Буквоед» Дениса Котова 51% издательства Individuum, сообщает «Коммерсант».

Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», «Эксмо» стало владельцем ООО «Индивидуум Принт» в августе. Тогда же Котов продал издательской группе 51% издательства Popcorn Books. В обоих случаях сумма сделки не раскрывалась.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил сумму сделки в 350–400 миллионов рублей, поскольку выручка ООО «Индивидуум Принт» в 2022 году составила 542 миллиона рублей, а чистая прибыль — 142 миллиона рублей. Сам бизнес Бурмистров оценил в 600–700 миллионов.

Individuum — книжное издательство, специализирующееся на литературе нон-фикшн. В 2018 году долю в издательстве выкупила компания Bookmate, которой принадлежал одноименный сервис для чтения и прослушивания книг по подписке. После сделки Bookmate и Individuum основали Popcorn Books (выпускало роман «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой). В 2022 году Денис Котов купил 100% ООО «Попкорн букс» (юрлицо Popcorn Books) и 100% ООО «Индивидуум принт» (юрлицо издательства Individuum).

Какие книги выпускает Individuum

Лицо войны. Военная хроника 1936–1988 Сборник репортажей Марты Геллхорн — корреспондентки, которая видела десятки войн по всему миру. Это удивительный портрет XX века

Какие книги выпускает Individuum

Лицо войны. Военная хроника 1936–1988 Сборник репортажей Марты Геллхорн — корреспондентки, которая видела десятки войн по всему миру. Это удивительный портрет XX века