Норвежский Нобелевский комитет, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, осудил решение российских властей включить главного редактора «Новой газеты» и лауреата премии Дмитрия Муратова в реестр «иностранных агентов». Об этом говорится в заявлении председателя комитета Берит Рейсс-Андерсен, которое опубликовало агентство AFP.

Она напомнила, что Муратов был удостоен Нобелевской премии мира за свои усилия «по продвижению свободы слова и информации, а также независимой журналистики».

«Печально, что российские власти сейчас пытаются заставить его замолчать. Обвинения против него политически мотивированы», — заявила Рейсс-Андерсен (цитата по The Guardian).

Она добавила, что Норвежский Нобелевский комитет продолжает поддерживать «важную работу, проводимую „Новой газетой“ и Муратовым».

1 сентября Минюст России обновил реестр «иностранных агентов», включив в него главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. Ведомство утверждает, что Муратов принимал участие в создании и распространении материалов «иноагентов», а также «использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике РФ».

Сам Муратов прокомментировал решение Минюста так: «Ничего нового в день знаний я, к сожалению, не узнал».

В 2021 году Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира».

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