Издание «Грани.ру» объявило о приостановке работы

Издание «Грани.ру» объявило, что решило приостановить свою работу. В сообщении говорится, что перезапуск издания «возможен только с новой командой и новой программой».

Обновленное издание, по мнению редакции, должно быть посвящено «распаду империи, деколонизации, освободительной борьбе народов России».

«„Старейшее оппозиционное онлайн-медиа“, „первопроходцы борьбы с блокировками“, „образцовая демшиза“, „остервенелые русофобы“ — ни от одного из этих почетных званий мы не отказываемся. Но их невозможно переплавить на снаряды. Не цепляться за старый бренд, а переосмыслить собственную 23-летнюю историю и задать себе простой вопрос: чем твой проект полезен для победы? Вот самое малое, что доступно русскоязычному вещателю, даже если он вроде бы может похвастаться последовательной редакционной политикой и устойчивой аудиторией», — говорится в заявлении редакции.

«Грани.ру» запустилось в декабре 2000 года. В марте 2014 года Роскомнадзор заблокировал «Грани.ру» (а также блог Алексея Навального в ЖЖ, «Каспаров.ру» и «Еж.ру») за «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в несанкционированных властями публичных акциях». Это были первые российские СМИ, заблокированные в интернете. Тогдашний главред «Граней» Владимир Корсунский говорил, что причиной блокировки стала война в Украине. В июне 2020 года Европейский суд по правам человека признал незаконной блокировку «Граней» и присудил изданию компенсацию в 10 тысяч евро.

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