Хоккеисты ЦСКА вышли на разминку перед матчем КХЛ в форме с буквой Z и эмблемой батальона «Эспаньола», воюющего в Украине

Хоккеисты московского ЦСКА вышли на раскатку перед матчем нового сезона КХЛ с «Ак Барсом» в форме с буквой Z и элементами эмблемы батальона «Эспаньола», сформированного из футбольных фанатов и который участвует в войне в Украине. Об этом сообщает Sports.ru.

Матч состоялся 1 сентября в Москве. О том, что ЦСКА решил поддержать батальон, говорится в официальном телеграм-канале клуба.

Телеграм-канал Mash пишет, что символическое вбрасывание шайбы перед матчем сделал командир батальона с позывным «Испанец».

В матче также принял участие вратарь ЦСКА Иван Федотов. За это Международная федерация хоккея (IIHF) оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) на пять тысяч швейцарских франков. Это связано с тем, что IIHF встала на сторону клуба НХЛ «Филадельфия» в споре с ЦСКА по поводу прав на Федотова — американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии.

Батальон «Эспаньола» — российское подразделение, сформированное из футбольных фанатов разных клубов, в том числе ЦСКА, «Зенита», «Спартака», «Локомотива». По данным издания «Черта», батальон «Эспаньола» связан с бывшим помощником президента РФ Владиславом Сурковым и «Единой Россией». Подразделение возглавляет участник группировки радикальных фанатов Red-Blue Warriors Станислав Орлов.

В начале августа бывший футболист сборной России Андрей Соломатин сообщил, что вступил в батальон «Эспаньола», и отправился в зону в Украину.

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