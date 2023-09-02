Губернатор: в результате обстрела ВСУ погиб житель поселка Уразово в Белгородской области

ВСУ обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области, погиб один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате мужчина получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Еще двое местных жителей пострадали: у мужчины осколочные ранения грудной клетки, у женщины осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины. Их госпитализировали, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Ранее Гладков сообщил, что 2 сентября ВСУ дважды атаковали село Долгое Валуйского взрывными устройствами, сброшенными с беспилотников. Люди не пострадали, в частном доме выбило окна и посекло фасад, поврежден автомобиль и инфраструктурный объект связи. Еще один беспилотник силы ПВО сбили в Грайворонском городском округе, рассказал Гладков. По предварительным данным, в результате падения осколков пострадавших нет. В одном из частных домов села Головчино выбило окна.

Минобороны РФ отчиталось об отражении «попытки киевского режима совершить террористическую атаку» беспилотником самолетного типа. Дрон сбили над Белгородской областью, говорится в сообщении.

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