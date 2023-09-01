Российские войска нанесли удар ракетами «Калибр» по Украине

Войска РФ в ночь на 1 сентября запустили две ракеты «Калибр» по территории Украины, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Одну из ракет удалось сбить, вторая попала в одно из частных предприятий Винницкой области. «Повреждено имущество, частные авто, пострадавшим оказывается помощь», — говорится в сообщении.

Власти Винницкой области на момент публикации новости размер причиненного ущерба и информацию о количестве пострадавших не уточнили. По данным источников «Суспильне», пострадали восемь человек.

Городской совет расположенной в Винницкой области Калиновки сообщил, что в результате падении обломков ракет в городе «есть раненые, поврежден гражданский автотранспорт и гражданские здания».

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