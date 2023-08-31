Жителя Саудовской Аравии приговорили к смертной казни за посты в твиттере

Суд Саудовской Аравии приговорил к смертной казни 54-летнего учителя на пенсии Мухаммада аль-Гамди за посты в твиттере.

Приговор, как выяснила правозащитная организация, был вынесен 10 июля 2023 года. Аль-Гамди до вынесения приговора год находился под арестом, 11 июня 2022 года его задержали в Мекке, поместили в одиночную камеру, постоянно допрашивали и не давали ему возможности воспользоваться услугами адвоката. С адвокатом, отмечает Human Rights Watch, аль-Гамди встретился непосредственно перед судом.

Суд объявил бывшего учителя виновным по ряду пунктов, включая оскорбление короля и наследного принца. Приговор к смертной казни был вынесен на основании твитов, ретвитов и действий аль-Гамди в ютьюбе. При этом у бывшего учителя в твиттере (сейчас эта соцсеть называется X) всего 8 подписчиков, а публиковал он в основном ретвиты, а не писал что-то сам.

Брат Мухаммада аль-Гамди — Саид бин Нассер аль-Гамди — оппозиционер, живущий в изгнании в Великобритании. Саид бин Нассер аль-Гамди считает, что уголовное преследование брата связанно, в первую очередь, с тем, что он его родственник.

Human Rights Watch отмечает, что власти Саудовской Аравии в последние годы все чаще преследуют членов семей оппозиционеров и диссидентов, живущих за рубежом, пытаясь заставить их вернуться в страну.

Human Rights Watch призывает власти Саудовской Аравии отменить смертный приговор Мухаммаду аль-Гамди, указывая, что он лишь мирно выражал свое мнение в интернете.

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