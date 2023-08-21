Вы наверняка ничего об этом не слышали, но только за один год Саудовская Аравия убила сотни (а может быть, тысячи) мигрантов на границе с Йеменом Их расстреливают в том числе из минометов

Мигранты из Эфиопии выстраиваются в очередь на посадку в небольшую лодку, чтобы добраться до Саудовской Аравии. Пляж неподалеку от города Обок в Джибути. 15 июля 2019 года Nariman El-Mofty / AP / Scanpix / LETA

С марта 2022 года по июнь 2023-го силы безопасности Саудовской Аравии убили «сотни, а возможно, и тысячи» эфиопских мигрантов, пытавшихся пересечь границу страны с Йеменом. Тех, кто остался в живых, задерживали и пытали. Об этом говорится в 73-страничном докладе Human Rights Watch. В организации пришли к выводу, что такие действия властей Саудовской Аравии были массовыми и систематическими. Они могут быть приравнены к преступлениям против человечности.

Сотни тысяч жителей Эфиопии были вынуждены покинуть страну из-за бедности, засухи, вооруженных конфликтов и нарушений прав человека. Часть из них бегут в Саудовскую Аравию. По данным Human Rights Watch, там живут и работают, в большинстве своем нелегально, около 750 тысяч эфиопских мигрантов.

Нелегальные мигранты из стран Африки (Эфиопия, Сомали и Эритрея) используют так называемый Восточный маршрут, или Йеменский маршрут. Сначала они переправляются на лодках через Аденский залив, а затем по территории Йемена добираются до Саудовской Аравии. Большинство пересекает границу в гористой местности между йеменской мухафазой (областью) Саада, которая находится под контролем вооруженной группировки , и саудовской провинцией Джизан.

Human Rights Watch отмечает, что с 2014 года фиксирует свидетельства жестокого обращения с мигрантами в Йемене, где маршруты миграции контролирует сеть контрабандистов и торговцев людьми, связанных с хуситами. Речь в том числе идет о пытках, сексуализированном насилии, вымогательстве, похищениях и содержании в плохих условиях в лагерях для мигрантов. В 2021 году организация задокументировала гибель десятков мигрантов в результате пожара в центре временного содержания в Сане, столице Йемена, который произошел после обстрела со стороны хуситов.

В новом докладе Human Rights Watch задокументировала убийства и жестокое обращение с эфиопскими мигрантами на участке йеменско-саудовской границы со стороны Саудовской Аравии.

Доклад основан на разговорах с 38 эфиопскими мигрантами, которые пытались пересечь саудовскую границу в период с марта 2022 по июнь 2023 года, а также четырьмя родственниками и друзьями тех, кто пытался перейти границу в это же время. Human Rights Watch поговорила с гражданскими активистами, представителями гуманитарных и неправительственных организаций Йемена. Правозащитники проанализировали более 350 видеозаписей и фотографий из открытых источников, а также фото и видео, переданные Human Rights Watch. Были изучены и спутниковые снимки приграничных территорий, маршрутов и лагерей мигрантов. Как утверждают в организации, эти материалы доказывают случаи смерти и ранений людей на маршрутах миграции, в лагерях и медицинских учреждениях. Собранные данные также свидетельствуют об увеличении размеров захоронений вблизи лагерей мигрантов, а также о росте инфраструктуры безопасности на границе Саудовской Аравии.

Опрошенные мигранты и их близкие рассказали, что саудовские пограничники в массовом порядке применяют огнестрельное оружие, минометные снаряды и другое против тех, кто пытается пересечь границу. В докладе описаны 28 случаев применения такого оружия, а также 14 случаев стрельбы по мигрантам с близкого расстояния. Эти случаи произошли с марта 2022 по июнь 2023 года. Речь в том числе идет о стрельбе по женщинам и детям, которые пытались попасть в Саудовскую Аравию без сопровождения взрослых. Правозащитники предполагают, что убийства мигрантов продолжаются до сих пор.

«Нас неоднократно обстреливали. Я видела, что людей убивали так, как я никогда не могла себе представить. В одном месте я видела 30 убитых. Я спряталась за камнем и уснула. Я думала, что рядом спят другие люди. [Но потом] я поняла, что казавшиеся мне спящими были на самом деле мертвы. Я проснулась в одиночестве», — рассказала Human Rights Watch 14-летняя Хамдия, которая пыталась пересечь йеменско-саудовскую границу с группой из 60 человек.

Опрошенные рассказали, что после обстрелов саудовские пограничники добивали выживших камнями и металлическими прутьями, а также издевались над ними. 17-летний подросток из Эфиопии рассказал правозащитникам, что саудовские пограничники заставили его и других выживших под угрозой смерти изнасиловать двух девочек. Одного из мигрантов, который отказался выполнять это требование, убили. Кроме того, по словам выживших, саудовские пограничники иногда держали их в местах содержания под стражей, в некоторых случаях месяцами.

Human Rights Watch подтвердила свидетельства выживших людей, проанализировав видео, фотографии и спутниковые снимки с приграничных территорий. Правозащитники геолоцировали места массовых убийств и посты пограничной службы Саудовской Аравии, на одном из которых был обнаружен бронетранспортер с крупнокалиберным пулеметом.

Внимание! Это видео содержит изображения убитых и раненых людей.

Мы спрятали это видео, содержит кадры и описание стрельбы по людям, а также изображения убитых. Все равно хочу увидеть Human Rights Watch

В докладе приводятся выводы членов группы независимых судебно-медицинских экспертов Международного совета по реабилитации жертв пыток, которые проанализировали изображения раненых и убитых мигрантов. Они установили, что их травмы соответствовали взрывам боеприпасов или огнестрельным ранениям.

Правозащитники призвали власти Саудовской Аравии прекратить убийства и пытки мигрантов на границе с Йеменом, а также провести расследование и привлечь виновных к ответственности. В Human Rights Watch отмечают, что в последние годы Саудовская Аравия потратила миллиарды долларов на проведение крупных развлекательных, культурных и спортивных мероприятий, чтобы, по мнению организации, отвлечь внимание от нарушений прав человека внутри страны и за рубежом.

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«Трата миллиардов на скупку профессиональных гольф- и футбольных клубов, а также проведение крупных развлекательных мероприятий для улучшения имиджа Саудовской Аравии не должна отвлекать внимание от этих ужасных преступлений», — заявила ведущий автор доклада Надя Хардман. По ее словам, саудовские пограничники знали или должны были знать, что стреляют по безоружным мирным людям.

Организация также призвала провести расследование с участием ООН и ввести санкции против саудовских чиновников, причастных к массовым убийствам мигрантов.

Human Rights Watch, а также журналисты «Би-би-си» и The Washington Post обратились за комментариями к властям Саудовской Аравии по поводу доклада, но не получили ответа.