X (бывший Twitter) решил собирать биометрические данные пользователей

Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, решила собирать биометрические данные пользователей, пишет агентство Bloomberg.

«С вашего согласия мы можем собирать и использовать вашу биометрическую информацию в целях безопасности, защиты и идентификации», — говорится в новой политике конфиденциальности соцсети.

Компания X не дала в своих правилах определения биометрическим данным, другие компании используют этот термин, чтобы обозначить изображение лица, радужную оболочку глаза и отпечатки пальцев.

В политике конфиденциальности X также сказано, что соцсеть будет собирать данные о работе и образовании пользователей, а также их навыках и умениях, чтобы рекомендовать вакансии и сообщать потенциальным работодателям, если пользователь начнет искать работу.

Представитель компании X подтвердил, что политика конфиденциальности изменена, но не привел подробности.

После покупки Twitter и переименования его в X, Илон Маск анонсировал изменения, которые должны превратить соцсеть в «суперапп», приложение, включающее в себя множество возможностей — от платежей до звонков между пользователями.

31 августа, на фоне сообщений об изменении политики конфиденциальности соцсети, Маск сообщил, что вскоре пользователи X смогут совершать аудио- и видеозвонки без использования телефонного номера. Звонки будут доступны для устройств на базе iOS, Android, а также Mac и PC.

В конце августа X также получила лицензию на операции с криптовалютой. Вероятно, это позволит компании в будущем добавить функцию, позволяющую пользователям осуществлять друг другу переводы в криптовалюте.

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