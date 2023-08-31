В Донецкой области разбились два вертолета ВСУ. Погибли шесть человек

Представители украинского командования сообщили о крушении двух вертолетов Ми-8 в Донецкой области, произошедшем 29 августа. Погибли шестеро пилотов.

Как сообщил «Суспильне» представитель восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, два вертолета выполняли боевое задание, когда поступило сообщение о вылете российского истребителя Су-35. Вертолеты, по его словам, стали заходить на посадку, чтобы избежать вероятного огневого поражения, тогда и произошла авиакатастрофа. Точные причины произошедшего устанавливает специальная комиссия, добавил он.

«РБК-Украина» также со ссылкой на Евлаша уточняет, что вертолеты разбились в Краматорском районе. Ранее, напоминает издание, появились сообщения о крушении двух военных вертолетов в Донецкой области, в результате которого оба летательных аппарата были полностью разрушены, на месте авиакатастрофы были найдены тела шести человек.

Хроника войны. 31 августа

Война Пятьсот пятьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

Хроника войны. 31 августа

Война Пятьсот пятьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»