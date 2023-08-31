В Донецкой области разбились два вертолета ВСУ. Погибли шесть человек
Представители украинского командования сообщили о крушении двух вертолетов Ми-8 в Донецкой области, произошедшем 29 августа. Погибли шестеро пилотов.
Как сообщил «Суспильне» представитель восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, два вертолета выполняли боевое задание, когда поступило сообщение о вылете российского истребителя Су-35. Вертолеты, по его словам, стали заходить на посадку, чтобы избежать вероятного огневого поражения, тогда и произошла авиакатастрофа. Точные причины произошедшего устанавливает специальная комиссия, добавил он.
«РБК-Украина» также со ссылкой на Евлаша уточняет, что вертолеты разбились в Краматорском районе. Ранее, напоминает издание, появились сообщения о крушении двух военных вертолетов в Донецкой области, в результате которого оба летательных аппарата были полностью разрушены, на месте авиакатастрофы были найдены тела шести человек.