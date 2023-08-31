Президент РФ Владимир Путин 1 сентября проведет открытый урок «Разговор о важном». На уроке, сообщила пресс-служба Кремля, будут присутствовать 30 школьников, «имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов». Тема открытого урока не уточняется.

Кроме того, сообщила пресс-служба президента РФ, Путин в первый день нового учебного года вместе с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в режиме видеоконференции «даст старт началу строительства в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке».

Также 1 сентября и тоже в формате видеоконференцсвязи Путин примет участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах Российской Федерации (каких именно, пресс-служба Кремля не сообщила).

Открытый урок с Путиным — традиционное мероприятие. В 2022 году президент РФ проводил его в Калининграде. Путин, в частности, рассказывал школьникам о войне, заявляя, что ее фактически начала восемь лет назад Украина, а «наша задача, миссия наших солдат, ополченцев Донбасса — эту войну прекратить, защитить людей».

«Разговор о важном» — внеурочные занятия, цикл которых Минпросвещения России запустило в российских школах с 1 сентября 2022 года. На сайте проекта сообщается, что центральные темы «Разговоров о важном» — патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и другие

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