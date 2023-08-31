«Коммерсант»: компания Ротенберга собирается создать аналоги видеоигр NHL и FIFA

Компания «СМП ESports» ( ) миллиардера Бориса Ротенберга собирается в течение трех лет «начать разрабатывать» футбольный и хоккейный симуляторы, сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на гендиректора компании Георгия Гнутова

«Наша основная цель — создать команду разработчиков, которая не будет ограничиваться конкретными видами спорта, а сможет создавать любые игры на основе отечественного движка», — рассказал Гнутов.

Источник «Коммерсанта», близкий к проекту, сообщил, что в перспективе компания «намерена заменить иностранные спортивные симуляторы» (самые популярные из них — FIFA и NHL, разработанные EA Sports). Еще один источник издания сказал, что инвестиции «СМП ESports» в разработку на первом этапе могут составить около 300 миллионов рублей.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что проект будет востребован у организаторов крупных киберспортивных турниров в России, но не у обычных пользователей.

Как отмечает «Коммерсант», еще одна структура Бориса Ротенберга, АНО «СМП Рэйсинг», разрабатывает гоночный симулятор.

После полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году игровые магазины Steam и PlayStation Store ограничили покупку лицензионных игр для пользователей из России. Крупные издатели — Electronic Arts, Activision, CD Projekt Red, Microsoft, RockStar Games — перестали продавать свои игры в России. Игровые консоли PlayStation, Xbox и Nintendo стали ввозить в Россию в рамках так называемого параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя.