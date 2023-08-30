В Швейцарии отдали под суд бывшего бойца белорусского СОБРа, обвиняемого в «насильственном исчезновении» оппонентов Лукашенко

В швейцарском Сан-Галлене перед уголовным судом предстанет Юрий Гаравский — бывший военнослужащий специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Беларуси. Он обвиняется в участии в насильственных исчезновениях трех ключевых политических оппонентов Александра Лукашенко в 1999 году.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе Международной федерации за права человека (FIDH), неправительственной организации TRIAL International и белорусского правозащитного центра «Вясна», поступившем в редакцию «Медузы».

Судебное разбирательство запланировано на 19-20 сентября 2023 года.

«Первое в истории судебное преследование предполагаемого члена „эскадрона смерти“ Лукашенко является мощным сигналом: правосудие по международным преступлениям может и будет осуществляться независимо от государственных границ и времени, прошедшего с момента совершения преступлений», — заявил адвокат «Вясны» Павел Сапелко.

Имя Юрия Гаравского впервые появилось в СМИ в 2019 году, когда он в интервью Deutsche Welle рассказал о причастности к политическим убийствам бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, бывшего главы Центризбиркома республики Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, пропавших в Минске в период с мая по сентябрь 1999 года. Расследование их исчезновений в Беларуси не дали никаких результатов.

Неправительственная организация TRIAL International установила, что Гаравский попросил убежища в Швейцарии и проживает в кантоне Сан-Галлен.

Весной 2021 года родственники пропавших оппонентов Лукашенко подали в швейцарскую прокуратуру заявление против бывшего бойца СОБРа. Гаравского на короткое время арестовали. На допросе он полностью признал вину. До завершения расследования и передачи дела в суд подозреваемого отпустили на свободу.

Дело Гаравского станет первым случаем применения уголовной статьи о «насильственном исчезновении» в судебной практике Швейцарии.

Расследование стало возможным благодаря использованию механизма .

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