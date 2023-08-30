В районе Брянска сбиты два беспилотника
Над Брянским районом вечером 30 августа были сбиты два беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По данным чиновника, пострадавших и разрушений нет.
В Минобороны РФ, в свою очередь, сообщили, что «над территорией Брянской области уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа».
Российское военное ведомство также заявило, что вечером 30 августа в аннексированном Крыму уничтожена украинская ракета.
В ночь на 30 августа российские регионы подверглись массовой атаке беспилотников. В Минобороны заявили, что средствами ПВО были сбиты три дрона в Брянской области, два — в Рязанской области, по одному — в Орловской, Калужской и Московской областях. Помимо этого был атакован аэропорт Пскова, находящийся в 700 километрах от границы с Украиной; в результате атаки были повреждены четыре самолета Ил-76. Минобороны никак не упоминало налет на Псков в своих официальных сообщениях.