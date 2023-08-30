В Габоне военные устроили путч. Они объявили о захвате власти после того, как стало известно о переизбрании действующего президента на третий срок

В Габоне военные объявили о захвате власти. Их заявление прозвучало в эфире местного телевидения через несколько минут после того, как ЦИК страны огласил итоги голосования, согласно которым действующий президент Али Бонго Ондимба переизбран на третий срок, сообщает Reuters.

Группа офицеров высокого ранга, представляющих, по их словам, все силовые структуры страны, в эфире телеканала Gabon 24 заявила, что не согласна с результатами выборов — результаты голосования аннулируются. Военные сообщили, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления, а все институты власти распущены.

«Во имя габонского народа, мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму», — заявили офицеры.

Президент и правительство Габона пока официально не прокомментировали заявление военных о захвате власти. На улицах столицы страны — Либревиля — слышна стрельба, сообщают корреспонденты международных агентств, находящиеся в Габоне.

В январе 2019 года в Габоне военные пытались устроить переворот и отстранить от власти Али Бонго Ондимбу, однако тогда правительственным силам удалось подавить путч. Африканский союз, в который входят 55 стран, осудил попытку переворота.

Али Бонго Ондимба занимает пост президента с 2009 года. Он возглавил Габон после смерти своего отца Омара, находившегося у власти с 1967 года.

Габон — одна из наиболее экономически стабильных стран Африки, крупный для региона экспортер нефти. В стране живут около 2,2 миллиона человек.