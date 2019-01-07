Группа военных попыталась устроить переворот в Габоне. Правительство сообщило об аресте мятежников

В столице Габона Либревиле группа военнослужащих захватила государственную радиостанцию и объявила о перевороте в стране, сообщает Reuters.

Обращение мятежников было обнародовано в 4:30 ночи по местному времени (8:30 по Москве). Его зачитал лейтенант Келли Ондо Обианг, назвавший себя лидером «Патриотического движения военных и спецслужб Габона». Он назвал целью переворота «восстановление демократии» в Габоне, пишет Associated Press.

Reuters со ссылкой на очевидца сообщает, что возле государственной радиостанции собрались около 300 сторонников мятежников, но лояльные действующему правительству военные разогнали их с помощью слезоточивого газа. Также, по информации агентства, возле радиостанции были слышны выстрелы.

Через несколько часов официальный представитель правительства Габона Ги-Бертран Мапонгу заявил, что четверо из пятерых мятежников задержаны. Пятому удалось сбежать, сейчас его разыскивают.

Президентом Габона является 59-летний Али Бонго Ондимба. Он возглавил страну в 2009 году после смерти своего отца Омара, правившего Габоном с 1967 года.

В 2016 году Али Бонго Ондимба выиграл президентские выборы с перевесом менее чем в шесть тысяч голосов, что вызвало обвинения в фальсификации со стороны оппозиции.

В октябре 2018 года Али Бонго Ондимба был госпитализирован с инсультом. Сейчас он проходит лечение в Марокко.