Superjob: почти две трети жителей Москвы и Санкт-Петербурга выступают за запрет аренды электросамокатов

Почти две трети жителей Москвы и Санкт-Петербурга поддерживают запрет аренды электросамокатов. Об этом свидетельствуют результаты портала Superjob, которые публикует «Коммерсант».

В Москве за запрет высказались 62% опрошенных жителей, в Санкт-Петербурге — 66%. За последние месяцы этот показатель значительно вырос: в марте запретить самокаты хотели 44% и 50% респондентов в этих городах соответственно.

В Москве в качестве основных аргументов за запрет участники опроса называли, что самокаты «часто бросают на тротуаре или на остановке общественного транспорта», управляют ими «люди в нетрезвом виде, не достигшие совершеннолетия», а в целом это «очень опасный вид транспорта, особенно когда на нем едут по два человека».

В Санкт-Петербурге противники самокатов отмечали, что езда на них «очень мешает пешеходам» и становится причиной ДТП.

С 1 сентября аренда электросамокатов будет полностью запрещена в Париже. Такое решение было принято по итогам референдума горожан. При этом в нем приняли участие лишь 8% жителей, поэтому кикшеринговые компании настаивали, что его результаты нерепрезентативны.

В России с 1 марта вступили в силу ПДД для электросамокатов. Их пользователям, в частности, ограничили выезд на проезжую часть, а также установили порог скорости на уровне 25 километров в час.