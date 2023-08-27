С улиц Парижа убирают прокатные электросамокаты. К 1 сентября они полностью исчезнут из города

Компании, занимающиеся прокатом электросамокатов в Париже, убирают свою технику с улиц, пишет Le Figaro. Власти города, после проведенного в апреле референдума, не стали перезаключать контракты с компаниями Dott, Lime и Tier, занимающимися прокатом электросамокатов.

Срок действия договоров истекает 1 сентября, к этом моменту все 15 тысяч самокатов должны быть убраны с улиц города.

В Tier Mobility сообщили изданию, что убирают с улиц по 450 самокатов в день, а по мере приближения срока окончания контракта с городом собираются увозить по 750 единиц в сутки.

Все три компании, занимавшиеся прокатом электросамокатов в Париже, сообщили, что проведут техобслуживание и профилактику транспортных средств, а затем собираются отправить их в другие города Франции и другие страны, в том числе, Германию, Польшу, Бельгию, Италию и Израиль.

Теперь Dott, Lime и Tier собираются активнее заниматься прокатом электровелосипедов в Париже. Представители компаний сообщили, что видят рост спроса на аренду такого вида транспорта

Мэрия Парижа во главе с Анн Идальго в апреле провела референдум среди жителе по вопросу продления контракта с компаниями, занимающимся прокатом электросамокатов, срок действия которого истекает 1 сентября. Большинство участников референдума проголосовали против.

В России в октябре 2022 года в правила дорожного движения (ПДД) включили пункты, регулирующие использование электросамокатов — «средств индивидуальной мобильности». В частности, в ПДД прописали, что перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч, а масса транспорта, на котором разрешено ездить по тротуарам и велодорожкам, не должна превышать 35 килограммов. В Москве в ряде парков, а также в центре города скорость арендных самокатов ограничили 15 километрами в час.