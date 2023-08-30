Соратники Навального попросили ЕС внести Рому Зверя в санкционный список. Они рассказали о его вилле на Канарах
У лидера группы «Звери» Романа Билыка (Ромы Зверя) есть недвижимость на территории Евросоюза — вилла на Канарских островах, сообщают соратники Алексея Навального.
Рома Зверь, который в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину выступал против войны, в августе 2023 года выступил перед российскими военными в Донбассе. После того, как его раскритиковали за это выступление, он вместе с коллегой по группе «Звери» Германом Осиповым записал песню — ответ «чистеньким», для которых он стал «нерукопожатным».
Соратники Навального после выступления Ромы Зверя решили рассказать, что у музыканта есть вилла — «небольшой, но приятный домик» — на испанском острове Тенерифе, которую он купил в апреле 2019 года.
Стоимость похожих домов на улице, где расположена вилла Зверя, составляет около 500 тысяч евро. Соратники Навального признают, что деньги на недвижимость музыкант заработал, но отмечают, что те, кто «своим авторитетом поддерживают войну, становятся соучастниками».
ФБК, объявили соратники Навального, вносит Рому Зверя в свои санкционные списки. Председатель совета директоров ФБК Мария Певчих сообщила, что властям ЕС направлена просьба о введении санкций в отношении музыканта.