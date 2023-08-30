Премьер-министр Японии попробовал морепродукты из Фукусимы, чтобы показать их безопасность после сброса воды с АЭС

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и несколько министров публично съели морепродукты, добытые у берегов префектуры Фукусима. Это произошло на фоне критики японских властей, которые на прошлой недели начали сброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в Тихий океан. Об этом сообщает издание Nikkei.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура рассказал, что премьер ел сашими из камбалы, морского окуня и осьминога, а также рис из этого региона.

Нисимура отметил, что японским властям «необходимо информировать людей как внутри страны, так и за рубежом» о безопасности морепродуктов, выловленных вблизи Фукусимы.

В видео, которое опубликовало правительство Японии, премьер, пробуя приготовленную еду, говорит: «Это очень вкусно».

24 августа японская компания Tokyo Electric Power Co (TepCo) начала сброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в Тихий океан. Вода использовалась для охлаждения остановленных ядерных реакторов станции, из которых выделяется остаточное тепло. Резервуары оказались заполнены, так как с момента аварии на станции в 2011 году накопилось около 1,3 миллиона тонн воды. Вода проходит через систему фильтрации, которая способна удалить из нее все радиоактивные материалы — за исключением изотопа трития.

После этого Китай объявил, что полностью приостанавливает поставки японских морепродуктов «для защиты здоровья китайских потребителей». Против сброса воды выступали также рыбаки из Фукусимы. При этом глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поддержал решение властей Японии.

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