Япония начала сбрасывать воду с АЭС «Фукусима». Против этого выступали местные рыбаки, а Китай уже запретил поставки японских морепродуктов

Японская компания Tokyo Electric Power Co (TepCo) начала сброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в Тихий океан. Об этом сообщил телеканал NHK.

Вода использовалась для охлаждения остановленных ядерных реакторов станции, из которых выделяется остаточное тепло. С момента аварии на станции в 2011 году накопилось около 1,3 миллиона тонн воды, резервуарах оказались заполнены.

В рамках первой партии планируется слить в океан 7800 тонн воды в течение 17 дней. Вода проходит через систему фильтрации, которая способна удалить из нее все радиоактивные материалы — за исключением изотопа трития. Кроме того, власти Японии обещали, что вода будет разбавлена, чтобы уровень радиации был ниже установленного для питьевой воды. В общей сложности сброс воды будет продолжаться 30 лет, пишет BBC News.

После того, как Япония начала сброс воды, Китай объявил, что полностью приостанавливает поставки японских морепродуктов «для защиты здоровья китайских потребителей». Ранее Китай запрещал поставки из префектуры Фукусима и прилегающих районов.

Против сброса воды выступали также рыбаки из Фукусимы. К ним приезжал премьер-министр Японии Фумио Кисида, который говорил, что сброс воды — важный этап на пути к демонтажу АЭС и необходимая мера для восстановления региона.

В поддержку планов Японии выступал глава Международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он назвал это общей практикой, «сертифицированной МАГАТЭ, одобренной и применяемой во многих местах мира».

Опрошенные РБК эксперты пояснили, что радиоактивный изотоп тритий тяжелее молекул воды и вскоре опустится на дно океана. «Дойдет ли она до США? Скорее всего, нет. Дойдет ли до России? Тоже очень маловероятно. Рассеивание по большой акватории, в толще воды, у дна, на поверхности приведет к тому, что общее воздействие этих изотопов существенно снизится», — отметил ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Петра Ширшова РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников.

В марте 2011 года в Японии произошло землетрясение, которое вызвало мощное цунами, накрывшее территорию площадью более 550 квадратных километров. В результате почти 16 тысяч человек погибли и еще более двух с половиной тысяч до сих пор числятся пропавшими без вести. На АЭС «Фукусима-1» тогда произошла авария: сразу в трех реакторах началось расплавление ядерного топлива. Из-за радиоактивных выбросов пришлось эвакуировать больше 80 тысяч человек.

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