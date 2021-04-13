Резервуары для хранения очищенной воды на фоне АЭС «Фукусима-1» в Японии. 1 марта 2021 года Sakura Murakami / Reuters / Scanpix / LETA

13 апреля правительство Японии официально разрешило начать слив воды из резервуаров . Решение было принято на совещании во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой. Ожидается, что постепенный сброс воды растянется на десятилетия.

Сейчас в этих резервуарах хранится около 1,3 миллиона тонн радиоактивной воды — достаточно для заполнения 500 спортивных плавательных бассейнов. Однако ведающей резервуарами государственной компании Tokyo Electric Power Co (TepCo) больше не хватает места для нее. Ожидается, что эти резервуары будут заполнены к 2022 году.

Проблема вызвана тем, что даже спустя десять лет после аварии деактивация станции, которой управляет TepCo, еще далека от завершения, объясняет The New York Times. Чтобы три поврежденных во время аварии энергоблока реактора не расплавились, через них непрерывно прокачивается вода, которая их охлаждает. Затем эта вода проходит через мощную систему фильтрации, которая способна удалить из нее все радиоактивные материалы — за исключением изотопа трития. Ежедневно через реакторы прокачивают 170 тонн воды.

В итоге переполнение резервуаров стало «проблемой, от которой нельзя уклониться», объяснил принятое решение японский премьер. Власти страны подчеркнули, что вода будет не только очищена, но разбавлена, чтобы уровни радиации были даже ниже установленных для питьевой воды. А уровень трития, который останется в воде, будет в 40 раз ниже безопасного уровня, установленного действующими в Японии нормами.

«В отличие от других радиоактивных веществ, от трития воду крайне трудно очистить целиком, однако его содержание можно заметно уменьшить, — заявили агентству ТАСС в министерстве экономики, торговли и промышленности Японии. — Согласно международным нормам, безопасным считается уровень присутствия трития, при котором радиоактивность воды составляет 60 тысяч на литр. Такую воду можно спокойно пить без ущерба для здоровья. Однако решено, что содержание трития в воде, которую предполагается сбросить в океан с „Фукусимы-1“, будет не более 1,5 тысячи беккерелей на литр».

Кроме того, период полураспада трития составляет около 12 лет: это означает, что слитые изотопы исчезнут из окружающей среды в течение нескольких десятилетий, констатирует «Би-би-си».

Тем не менее, против решения слить воду из «Фукусимы-1» резко выступили представители японской рыболовной отрасли и соседи Японии. Первые опасаются, что сброс воды усилит опасения потребителей по поводу безопасности морепродуктов из префектуры Фукусима, где находится станция.

Соседние государства — Южная Корея и Китай — тоже обеспокоены возможным загрязнением вод Тихого океана. Сеул выразил «крайнее сожаление» в связи c решением Японии и потребовал предоставить другим странам полную информацию о том, как технически организован процесс очистки загрязненной воды. В Пекине высказались еще жестче: МИД Китая назвал действия Японии «свидетельством крайней безответственности», добавив, что эти действия «наносят серьезный ущерб здоровью и ставят под угрозу безопасность населения соседних государств». В своем заявлении Китай даже пригрозил, что «может предпринять ряд контрмер» против действий японских властей — не уточнив, впрочем, о каких контрмерах идет речь.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като в ответ пообещал, что его страна постарается «добиться понимания со стороны соседних стран, включая Китай и Южную Корею».

Зато решение о сливе воды поддержали в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), назвав его соответствующим мировой практике. Генеральный директор организации Рафаэль Гросси пообещал, что МАГАТЭ будет «тесно сотрудничать с Японией до, во время и после сброса воды», чтобы укрепить уверенность в том, что слив не будет сопровождаться неблагоприятным воздействием на здоровье людей и состояние океана.

Японию поддержали и США. Американский Госдепартамент в своем заявлении признал, что «в этой уникальной и сложной ситуации Япония взвесила все варианты и их последствия, проявила прозрачность в принятии решения и, судя по всему, выбрала подход, соответствующий принятым во всем мире стандартам ядерной безопасности».

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