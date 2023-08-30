Площадь лесного пожара в Геленджике превысила 100 гектаров

В Геленджике силы МЧС пытаются остановить распространение лесного пожара, площадь которого на утро 30 августа оценивается в 118 гектаров.

В ликвидации пожара, сообщил глава города Алексей Богодистов, в общей сложности задействованы более 440 человек, 80 единиц техники, в том числе два самолета-амфибии Бе-200.

29 августа в окрестностях Геленджика было обнаружено три очага низовых лесных пожаров. Два возгорания — возле хутора Джанхот и в районе горы Нексис — удалось оперативно ликвидировать.

Третий пожар — в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная — остановить пока не удалось. На 17:40 мск 29 августа площадь пожара, по данным МЧС, составляла 1,5 гектара, огонь быстро распространялся. Вечером 29 августа власти Геленджика призвали жителей, у которые есть огнетушители, прийти на помощь пожарным.

Недалеко от места пожара находится «Сафари-парк» — первый на Черноморском побережье реабилитационный центр для животных, — но до него огонь не дошел, и животным ничего не угрожает, сообщают «Новости Геленджика» со ссылкой на сотрудницу парка Елену Миловидову.

Предполагается, что пожар спровоцировал 40-летний местный житель, готовивший электрокабель к продаже. Он задержан.