В Геленджике крупный лесной пожар. Власти призвали местных жителей помочь его потушить

Власти города Геленджик в Краснодарском крае попросили местных жителей, имеющих экипировку и огнетушители, помочь в ликвидации лесного пожара.

«Если у вас есть ранцевые и лесные огнетушители и желаете помочь пожарным в борьбе с лесным пожаром на Маркотхском хребте, то… присоединяйтесь к тушению пожара. Сбор — завтра, в 8:00 мск, у заправки „Лукойл“», — сообщается в телеграм-канале администрации города-курорта.

В администрации подчеркнули, что необходима помощь только экипированных людей, желательно — имеющих опыт тушения пожара.

Сразу три низовых лесных пожара произошли в Геленджике за сутки, сообщил вечером 29 августа «Интерфакс». Спасателям удалось полностью ликвидировать два возгорания — возле хутора Джанхот и в районе горы Нексис, заявил Краевой лесопожарный центр в своем телеграм-канале.

Третий пожар произошел в районе Бобруковой щели Геленджикского района — возгорание спровоцировал 40-летний местный житель, готовивший электрокабель к продаже. Полиция задержала предполагаемого виновника пожара.

Площадь лесного пожара в Геленджике составляет пять гектаров, в его тушении участвуют 195 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. Тушение огня осложняют порывы ветра до 30 метров в секунду.

В соцсетях появились сообщения, что огонь подбирается к территории реабилитационного центра для животных «Сафари-парк». Спасатели утверждают, что огонь не угрожает «Сафари-парку».