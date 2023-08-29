Первый канал и НТВ проигнорировали похороны Пригожина, «Россия 1» посвятила событию минуту
Первый канал и НТВ в итоговых выпусках новостей 29 августа не заметили похороны основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, прошедшие в этот день в Петербурге, сообщает «Агентство».
На телеканале «Россия 1» о похоронах Пригожина сообщили ближе к концу выпуска, на 47-й минуте. Ведущий говорил ровно минуту, телеканал не готовил отдельный сюжет о событии.
В эфире «России 1» показали кадры с Пороховского кладбища Петербурга, где прошла закрытая церемония прощания с Пригожиным. Ведущий отметил, что «по желанию близких родственников церемония была закрытая, без посторонних и присутствия прессы».
Телеканалы с момент катастрофы бизнес-джета Пригожина рассказывают об этом как о второстепенном событии. Тема появляется не в начале новостных выпусков, ей посвящаются не больше нескольких минут.
Похороны Евгения Пригожина прошли на Пороховском кладбище в Петербурге. В церемонии участвовали родные и друзья Пригожина — от 20 до 30 человек. Воинских почестей, которые положены Герою России, Пригожину не оказывали. После церемонии прощания Пороховское кладбище оцепили сотрудники полиции и Росгвардии.