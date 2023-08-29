Глава Белгородской области заявил о начале набора во второй полк территориальной обороны

Власти Белгородской области приступили к формированию в регионе второго полка территориальной обороны, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, отвечая на вопросы жителей на своей странице во «ВКонтакте».

В полк, подчеркнул глава региона, идет тщательный отбор. «Если мы увидим, что человек пришел, начал заниматься, делает это добросовестно в течение длительного времени, тогда принимаем решение и обеспечиваем всем необходимым», — сказал он.

Власти Белгородской области впервые сообщили о формировании отряда теробороны в декабре 2022 года. В начале июля Вячеслав Гладков заявил, что участникам отрядов теробороны планируют раздать оружие. На тот момент, по его словам, в теробороне региона состояли три тысячи человек. Тогда же глава региона сообщил о планах сформировать второй полк теробороны.

Для защиты границы власти Белгородской области построили так называемую засечную черту — систему оборонительных сооружений, на которую потратили 10 миллиардов рублей.

В Белгородскую область несколько раз совершали успешные рейды бойцы легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса», воюющие на стороне Украины.