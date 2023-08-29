Apple объявила, что проведет 12 сентября презентацию. На ней, как ожидается, покажут первые айфоны с разъемом USB-C вместо Lightning

Компания Apple сообщила на своем сайте, что 12 сентября проведет презентацию под слоганом Wonderlust («Жажда чудес»). Она начнется в 10 утра по тихоокеанскому времени (20:00 по Москве). Трансляция будет доступна на сайте apple.com и в приложении Apple TV.

Как сообщает Bloomberg, на презентации представят четыре модели телефона iPhone 15. Старшие модели, по данным агентства, будут выполнены из титана, а все модели впервые в истории Apple получат порт USB-C вместо привычного разъема Lightning. В пару к айфонам компания может представить наушники AirPods, тоже с разъемом USB-C. Также на презентации, как ожидается, покажут умные часы нового поколения.

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